Sólo 5 de las playas habilitadas entre Concón y Valparaíso son aptas para el baño

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 08:26

De un total de 27 playas que se mantienen habilitadas en la zona entre Concón y Valparaíso, solo 5 de ellas son aptas para el baño.

Se trata de “Las Torpederas” en la ciudad Puerto, “Caleta Abarca” y “Las Salinas” en Viña del Mar además de “Los Lilenes” y “Playa Amarilla” en Concón.

Si bien, en su mayoría, los balnearios de la región cuentan con personal salvavidas, no todos cuentan con las condiciones más seguras para actividades náuticas y de nado, por lo que la información otorgada a través de las banderas es fundamental en este sentido, según indicó el capitán de puerto Valparaíso, Sigfrido Ramírez.

En este sentido, explicó que “la bandera roja indica no baño, pudiera haber incluso playas aptas para el baño que en algún momento dadas las situaciones meteorológicas estén con su bandera roja izada y por lo tanto se indica precaución, no entrar, porque no están las condiciones para el baño”.

En cuanto a las restricciones en el borde costero, la autoridad marítima recordó que el consumo de alcohol y drogas en las playas es considerado como uno de los principales factores de accidentes, por lo que puede ser sancionado por personal de la Armada o Carabineros.

En cuanto a la época del año, la autoridad recordó que en comunas como Viña del Mar y Valparaíso, se mantiene vigente una ordenanza municipal que prohíbe desarrollar picnic o camping en el borde costero.