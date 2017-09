Familiares de mujer hallada muerta apelan a fallo que dejó a hija con familia de acogida

Familiares de Vania Zuñiga apelaron a decisión que mantiene a la hija de la mujer que fue hallada muerta con una familia de acogida.

Por su parte, menos de un año pasará en prisión Daniel Ortega, quien fue sentenciado a presidio efectivo tras haber sido condenado por 8 delitos de violencia intrafamiliar contra su expareja, Vania Zúñiga, la joven madre que después fue hallada muerta en Viña del Mar al lado de la hija que ambos mantenían, hechos cometidos antes del deceso de la mujer, por lo que se investiga su participación en el crimen.

El hombre entró a cumplir su condena al Centro Penitenciario de Valparaíso el pasado sábado 23, luego que la Brigada de Homicidios lo detuviera mientras se encontraba prófugo de la justicia tras haber sido ratificada por la Corte de Apelaciones la forma en que deberá cumplir su pena, la cual se extenderá hasta el 13 de agosto del 2018.

Después del deceso de Vania, el Tribunal de Familia de Viña del Mar ordenó que la hija de ambos, de un año y medio de edad, quede bajo cuidado de una familia de acogida, y no en manos de parientes maternos, por lo que la abogada representante de las víctimas, Jeannette Bruna, de la ONG Abogadas ProChile, apeló a la resolución de la justicia.

Ortega fue condenado a 536 días de presidio efectivo, período al que se le debieron restar 211 por ser el tiempo que intermitentemente estuvo privado de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva, la cual se le otorgó por delitos en los que profirió una serie de amenazas de muerte contra Vania, motivo por el cual no se ha descartado la tesis de un femicidio. Causa que aún no tiene formalizados.

Revisa aquí la sentencia en contra de Ortega:

