Ministra Pascual dice que joven hallada muerta fue atendida pero "no continuó asistiendo"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, se refirió este jueves al homicidio de la joven madre que fue hallada muerta junto a su hija en Viña del Mar, y quien -días antes de su fallecimiento- advirtió a través de redes sociales que podría ser víctima de un asesinato.

“Quiero dejar claro que si me mata, yo hice cada denuncia, pero el Sernam y la Bachelet son una burla para las mujeres que somos violentadas en todas las formas” (sic), aseguró la víctima mediante su cuenta de Facebook, el pasado 20 de julio.

Ante la difusión de este post, Pascual dijo que “hemos recabado los antecedentes y podemos informar que Vania fue atendida en tres ocasiones, por el Centro de la Mujer de Viña del Mar, no obstante no fue posible persistir en la terapia porque no continuó asistiendo a las sesiones”.

Lee también: Detienen a hombre acusado de golpear a la joven madre que luego fue hallada muerta

La mujer habría desistido de recibir la ayuda, de acuerdo a la autoridad gubernamental, “pese a que se le intentó contactar en varias ocasiones, telefónicamente como con visitas domiciliarias sin tener los resultados favorables”.

Ante esta situación, la secretaria de Estado hizo el llamado tanto a las mujeres como a los entornos a pedir ayuda y orientación al teléfono que atiende las 24 horas del día y los 7 días de la semana: 800 104 008; o acercarse a uno de los 103 centros de la Mujer que existen a lo largo del país