"Mi esposo era bígamo": Representante de la Confepa lanza inusual campaña al Congreso

Erika Muñoz, quien se hizo conocida por ser la presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados (Confepa), lanzó su candidatura a diputada por la región de Valparaíso con un inusual video.

En el material audiovisual difundido a través de sus redes sociales, la “representante de los apoderados” -como fue calificada como por algunos congresistas- da cuenta de diversos pasajes de su vida, como el nacimiento de sus hijos y su matrimonio.

No obstante, el video -de poco más de 1:30 minutos- termina abruptamente con una frase un poco inusual: “Mi esposo era bígamo”.

La confesión fue explicada por la propia Erika Muñoz. “Hoy la gente busca transparencia en sus candidatos. Eso me motivó a mi y mis hijos contar nuestra historia y de ella se desprende las razones de porque decidí aceptar la invitación de presentarme como candidata a diputada”, dijo a Soy Valparaíso.

La candidata prosiguió, señalando al medio porteño que “busco que me conozcan, y que entiendan por qué soy la mujer que soy y para esto es esencial que conozcan los capítulos de mi vida que me han forjado el carácter y la fuerza que me motiva a representar a la gente en el Congreso”.