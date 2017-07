Piden ayuda para gato con "SIDA" cuya dueña no puede seguir cuidándolo en Valparaíso

Un caso del denominado Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF), es el que presenta Sandokan, un gato que fue encontrado en malas condiciones en Valparaíso y cuya dueña pide apoyo para que sea cuidado.

Enfermedad que también es conocida como el “SIDA felino” y que no tiene cura en estos animales, pero que no es contagiosa para los humanos, aseguró su dueña, María Elena Tobar, quien al ver que estaba enfermo lo llevó a una veterinaria.

En dicho centro se le diagnosticó la enfermedad, cuya principal vía de contagio es el contacto con sus pares, por lo cual recibió un tratamiento basado en la administración de un antibiótico y en el cuidado diario de su alimentación.

“La enfermedad de la leucemia o del sida es super común, lo que pasa es que no está diagnosticada”, indicó en entrevista con Radio Bío Bío.

No obstante, por diversos motivos, Tobar no puede tener un gato en el edificio donde vive, lo que la ha motivado a pedir ayuda, buscando que alguien pueda tenerlo en una casa o departamento del cual no pueda salir.

Ella ofrece la comida y las visitas al veterinario, por si el nuevo dueño no tuviese los recursos económicos. El único requisito es mantener al animal aislado de la calle para evitar que se expongan a peleas, ya que el contagio se da por medio de mordeduras.

El VIF corresponde a un lentivirus, es decir, requiere un largo periodo de incubación y que actúa destruyendo paulatinamente las defensas del felino, lo que genera una inmunodeficiencia que a su vez desemboca en múltiples infecciones y complicaciones que pueden terminar con la muerte del animal.