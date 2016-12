Autoridades de Valparaíso hacen llamado al autocuidado en festejos de fin de año

Ocho son las fiestas masivas autorizadas para recibir el 2017 en la provincia de Valparaíso según confirmó el Gobernador, Jorge Dip, las que se realizarán como es tradición en la Plaza Sotomayor, y en el sector de Muelle BArón.

En Viña del Mar, en tanto, se han autorizado las fiestas de Espacio Sporting Club, Hotel O’higgins y más al norte de Valparaíso la que se realizará en el Club Colmito en Concón y las que se llevarán a efecto en Espacio Ritoque y Resot Dunares de Mantagua en Quintero y en la Media Luna Maitencilllo en Puchuncaví.

La autoridad provincial, junto con informar que se han dispuesto una serie de medidas para el resguardo de la seguridad, destacó que lo más importante es el autocuidado, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad en estas fiestas.

La seremi de Salud de la región, María Graciela Astudillo, por su parte, reiteró el llamado el autocuidado y especialmente a no consumir alcohol en exceso, no ingerir alimentos en lugares no autorizados y resguardar a los menores de edad y adultos mayores.

En cuanto a las disposiciones de seguridad explicó el Gobernador, se mantiene coordinación con carabineros , PDI, servicios de urgencia y encargados comunales de emergencia para que permanezcan atentos para atender las contingencias.

Igualmente se dio a conocer que se mantendrán completamente operativos dos Samus de Viña del Mar y en Valparaíso, además de algunos Sapus municipales de la comuna de Valparaíso.

Los bomberos se mantendrán en los cuarteles y en Valparaíso se dispondrá en 5 puntos de las zonas altas efectivos para responder rápidamente ante las emergencias que puedan suscitarse.