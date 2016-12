Gobiernos internacionales califican a Valparaíso como una ciudad peligrosa para turistas

A pesar de los esfuerzos y los anuncios en materia de seguridad que hacen las autoridades chilenas, especialmente en la región, algunos gobiernos extranjeros en sus páginas oficiales siguen calificando a Valparaiso como una ciudad peligrosa para los turistas.

Hechos como el violento asalto de una ciudadana austriaca en el Cerro Cárcel el pasado 25 de noviembre, el cual fue grabado y viralizado mundialmente, provoca desconfianza en los visitantes para recorrer la ciudad puerto.

Canadá, Francia, Alemania y Suiza en sus respectivos sitios web, califican a Valparaíso como una de las ciudades de destino donde los turistas pueden estar expuestos a hechos delictuales en el país, dado que el nivel de delincuencia, según esos datos, a ido aumentado con el tiempo.

¿Qué opinan los turistas?

Bernadin Kurera, turista neozelandés, señaló que su circulo cercano le había informado de los peligros de la ciudad.

“Dijeron de teníamos que irnos con cuidado, pero por suerte no hemos tenido ningún problema. Nos dijeron de no salir en las noches, entonces no salimos. De todas maneras estuvimos aquí solo por una noche. En el día no tuvimos ningún problema y encontramos a personas muy simpáticas”, relató.

Cecil Staud, turista estadounidense del crucero Crown Princess, afirmó que tanto en el barco como en el mismo terminal de pasajeros les advirtieron de los peligros que se pueden encontrar en Valparaíso.

“En el barco nos dijeron que teníamos que ir con cuidado, que es peligroso. Al llegar a la recepción nos repitieron hasta el cansancio de cuidar nuestras pertenencias, vigilar nuestras mochilas, de no sacar los Ipads. Tomamos el funicular y hemos estado caminando alrededor de cuatro horas por la ciudad y no hemos visto problemas”, dijo.

Gay y Richard Nichulas, turistas estadounidenses, ya tienen malos recuerdos de su viaje a Valparaíso. Hace 10 años les robaron sus pertenencias en la habitación del hotel donde hospedaban.

“10 años atrás estuvimos aquí. Nos robaron el computador y otras cosas en nuestra pieza del hotel. Fue sospechoso, ya que el chófer siempre andaba mirando hacia arriba donde estaba nuestra habitación y me pregunté en esa época si había una conexión entre algunas personas del hotel con las personas que nos robaron. La otra cosa es que aunque uno pusiera una denuncia no se iba a hacer nada”, afirmó Gay Nichulas.

Por otra parte, Richard Nichulas señaló que al ser turista y no conocer los alrededores sería insensato salir de noche en una ciudad que no conoces, independiente si esta es peligrosa o no. “No puedes ser estúpido y salir solo hasta tarde si no hablas el idioma y no conoces la ciudad”, expresó.

En las publicaciones se menciona al sector puerto, el centro, incluso todas las calles turísticas de los cerros como de riesgo, es decir, prácticamente toda la ciudad es calificada de peligrosa.

Reacciones en la zona

El senador por Valparaíso, Francisco Chahúan, afirmó que tanto la Municipalidad como la Cancillería chilena deben elevar “un reclamo formal” respecto a las calificaciones internacionales, dado que esto podría afectar al turismo de la capital regional.

La directora regional del Servicio Nacional de Turismo en la región, Katrina Sanguinetti, señaló que esas advertencias son normales en otros países y que sólo buscan entregar recomendaciones de seguridad a los turistas.

En este sentido, rechazó que se trate de una situación que pueda reducir las posibilidades de crecimiento turístico ya que muy por el contrario la región ha sido calificada como uno de los mejores destinos de turismo aventura, donde dentro de las variables evaluadas, se consideró la seguridad.

Los niveles de seguridad son aceptables, dijo Sanguinetti, sin embargo, se continúan realizando esfuerzos para combatir la delincuencia y asegurar una grata visita a los turistas que llegan a Valparaíso.

“Sin minimizar la posibilidad de mejorar la seguridad de nuestros turistas, me parece que tenemos un país y una región que tiene estándares bastante aceptables en seguridad”, afirmó la directora regional.

El presidente de la Cámara de Comercio Producción y Turismo de Valparaíso, Pier Paolo Zaccarelli, rechazó las advertencias de los países extranjeros las que dijo no son adecuadas dado que comparado a otros puertos de sudamérica, Valparaíso tiene mejores condiciones de seguridad.

Zacarelli incluso calificó de injustas las advertencias, por lo que llamó a las autoridades nacionales a establecer alguna estrategia para que se les exponga a estos países las características de seguridad de la ciudad, las que afirmó son lo suficientemente altas como para ofrecer una buena experiencia a los turistas.

Durante la temporada de verano, se esperan 36 cruceros en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso y por la gran cantidad de turistas es que inclusive Sernatur junto a Carabineros anuncio la creación de una Patrulla Preventiva Turística que estará a disposición de los visitantes para informarlos y protegerlos durante su estadía en la ciudad.

Por Tatiana Gloria