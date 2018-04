Caso José Vergara: excarabineros quedan libres y con condena sólo por detención ilegal

Noticia en Desarrollo Estamos recopilando más antecedentes sobre esta noticia, quédate atento a las actualizaciones.

Culpables por detenci√≥n ilegal y falsificaci√≥n de instrumento p√ļblico fueron declarados los 4 excarabineros dados de baja involucrados en la desaparici√≥n de Jos√© Vergara en Alto Hospicio, en 2015, regi√≥n de Tarapac√°.

Pese a esto, no se culp√≥ a los exuniformados por secuestro calificado: una de las penas que la parte querellante buscaba pero que no se logr√≥ en esta instancia, lo cual no permitir√≠a alcanzar los m√°s de 23 a√Īos de c√°rcel que hab√≠an solicitado.

La información fue entregada este martes en el Tribunal Oral en Lo Penal de Iquique, en presencia de familiares del joven que era esquizofrénico y que por su enfermedad era ayudado cada cierto tiempo por Carabineros; ante la ausencia de personal calificado en la zona.

Sin embargo, en septiembre de 2015, un grupo de 4 uniformados tomaron al joven y lo abandonaron en el desierto, tras lo cual nunca m√°s fue visto.

Por lo mismo, un caso judicial se llev√≥ a cabo, el cual comienza a llegar a su fin esta semana tras varios a√Īos; declarando como culpables a los 4 involucrados.

Espec√≠ficamente, por detenci√≥n ilegal y falsificaci√≥n de instrumento p√ļblico; no por secuestro calificado.

Tras esto, tambi√©n se hizo de conocimiento p√ļblico la rebaja en la medida cautelar que pesaba sobre los acusados, quienes estaban en prisi√≥n preventiva.

En ese sentido, ahora quedar√°n con arraigo nacional y libertad inmediata.

La decisión causó polémica en la parte querellante y aseguraron que apelarán a la Corte de Apelaciones para conseguir la prisión preventiva.

En tanto, la defensa aseguró que dicha instancia no corresponde legalmente para este caso.