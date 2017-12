Feliz giro tuvo la historia del viejito pascuero conductor que fue multado en Iquique

Polémica entre los iquiqueños causó la historia de Carlos del Carmen Godoy, chofer de un taxi colectivo en la región de Tarapacá.

El hombre había sido multado por Carabineros, luego de ser “sorprendido” manejando su vehículo mientras usaba un disfraz de viejo pascuero.

Basándose en la Ley de Tránsito, un cabo primero multó a del Carmen por “conducir vehículo de transporte público de pasajeros, con prendas de vestir antirreglamentarias“.

“Como vivo en Hospicio, dije voy a viajar disfrazado, no es la primera vez que me disfrazo, siempre he bajado así y yo venía con el cartel de fuera de servicio”, indicó el afectado al medio regional SoyIquique. Carlos lamentó, además, que su personalización se debía a que iba a entregar regalos a niños de la ciudad.

Afortunadamente para este pascuero, la historia dio un revés y el parte fue eliminado. Según indicó el propio multado, se dirigió a un recinto policial ha explicar la situación y la autoridad policial le pidió disculpas por el mal rato. “Le di las gracias también porque entendió que era una fiesta para los niños, entendió que yo iba a darle felicidad a los niños”, concluyó Carlos.