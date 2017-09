Tarapaqueño podría ser electo el mejor profesor de Chile

“Hace tres días me llamaron desde Santiago para informarme que estaba entre los cinco finalistas. Todavía no me lo creo, estoy en estado de shock”.

Con esas palabras, el profesor de Ciencias de la comunidad de Colchane, región de Tarapacá, Mauricio González, indicó a La Estrella de Iquique cómo se siente luego de haber quedado en la nómina para elegir al mejor profesor de Chile.

De ser electo, González se transformará en el representante nacional ante la instancia a nivel global: el Global Teacher Prize, comúnmente conocida como el “premio Nobel de la enseñanza” y que galardona 1 millón de dólares.

No obstante, el camino ha sido largo. Para poder ser nominado, el maestro debió ser postulado por profesores, alumnos, exalumnos, apoderados y directores de colegio. Tras ello, González oficializó su postulación.

Tiene 27 años de trayectoria y en primera instancia estudió Pedagogía en Educación Básica en la Universidad de Tarapacá.

No obstante, el profesional reconoce que si ser docente en áreas urbanas es difícil, hacerlo en zonas rurales es todavía más complejo.

“Allá no hay ferreterías, no hay librerías, entonces todo hay que pensarlo muy bien, aprovechar las bajadas a Iquique para comprar las cosas, entonces esa experiencia va a uno haciéndolo un poquito más profesor”, sostuvo.

Además de las ciencias, González tiene un importante interés por la Astronomía.

En esa línea logró crear redes de contacto con con organismos científicos internacionales, quienes visitaron su recinto educacional, instancia en al cual pudo concretar lazos para sus estudiantes con profesionales de Ecuador y Brasil.

“Nosotros estamos trabajando ahora con Explora Conicyt en un proyecto que se llama Huara Huara (estrella, estrella), un campamento súper entretenido, con carpas en las aguas calientes, donde invitamos a las otras escuelas a participar, con telescopios porque el eje central del campamento es la Astronomía”, indicó al medio.