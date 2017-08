Detienen en Alto Hospicio a mujer acusada de robar "invaluable" tabla de surf a turista

La Brigada Investigadora de Robo (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Alto Hospicio, región de Tarapacá, a una mujer acusada de haberle robado una tabla de surf “antigua e invaluable” a un turista estadounidense. Los antecedentes fueron puestos a disposición del fiscal de turno de la comuna.

La BIRO actuó tras la denuncia del afectado, capturando a una ciudadana chilena mayor de edad por el delito flagrante de receptación.

El turista sufrió la sustracción de otras especies; no obstante, la tabla de surf era de particular importancia dado que con ésta había participado “en distintos campeonatos en el mundo, y en virtud de ello, no existía otra especie similar”, indicó la institución a través de un comunicado.

Los detectives dieron inicio a diferentes diligencias y técnicas investigativas logrando, en conjunto con la víctima, detectar una publicación de venta de una tabla de similares características a la denunciada en Facebook.

De esta forma, pudieron obtener tanto la identidad como el domicilio de la acusada, lo que gatilló que personal de la brigada se apersonara hasta el domicilio de ésta, concretando la detención.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)