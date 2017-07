Orquesta de Tarapacá realiza una particular y sonora protesta para exigir pago de sueldos

La tarde de ayer miércoles, la Orquesta de Tarapacá acusó el no pago de sueldos hace tres meses. De esta forma, decidieron manifestar su descontento con esta situación protestando con un concierto frente a la Intendencia Regional.

La medida tuvo como objetivo visibilizar su situación, y exigir que las autoridades cumplan con los acuerdos para con ellos, consignó Soy Chile.

“Los consejeros regionales aprobaron muy tarde el proyecto, y la intendenta, si bien nos apoyó, se ha olvidado de nosotros”, indicó el director de la camerata de la Universidad Arturo Prat y vocero de la agrupación, Julio Martínez, a La Estrella de Iquique.

“(…) Hay músicos de Venezuela, Ecuador, Santiago e Iquique y muchos se han ido. Es una situación insostenible“, agregó.

Desde la Corporación dijeron que no hay responsabilidad directa de la entidad a cargo, ya que el proyecto de financiamiento está hoy siendo tramitado en Contraloría, señaló el tesorero de la Corporación Tarapacá, David Pastén.

“Hoy el proyecto no ha salido de Contraloría y mientras no salga, no podemos partir con la orquesta porque de lo contrario cometeríamos una ilegalidad“, sentenció.

Sin embargo, no es la primera vez que la agrupación ha protestado de esta forma. En julio de 2016, la Orquesta se manifestó de forma simbólica ante la falta de gestión para concretar su financiamiento.