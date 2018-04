Caso Caval: no sobreseen a Dávalos pero levantan su arraigo para viaje de negocios

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Rancagua analizó el requerimiento de la defensa de Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, el cual solicita levantar su arraigo nacional con el objetivo de concretar un viaje al extranjero por negocios.

AHORA #CasoCaval: Corte de Apelaciones de #Rancagua inicia audiencia para revisar requerimiento de la defensa de Sebasti√°n D√°valos para levantar temporalmente el arraigo nacional, decretado por arista Vial Concha. pic.twitter.com/kd26gLfySo — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 4, 2018

Lo anterior, luego que D√°valos solicitara la semana pasada el sobreseimiento definitivo respecto de la arista Vial Concha en el Caso Caval, lo cual fue rechazado y tras lo cual fue decretado su arraigo nacional y firma mensual.

Al respecto, la Corte de Apelaciones decidió levantar el arraigo nacional de Dávalos, permitiéndole así realizar el viaje que tenía planeado al extranjero con objetivos, supuestamente, de negocios.

AHORA #CasoCaval: Corte de Apelaciones de #Rancagua rechaza solicitud de sobreseimiento de Sebasti√°n D√°valos en arista Vial Concha y deja sin efecto medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. pic.twitter.com/3lig3CTexV — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 4, 2018

Sin embargo, el Tribunal no sobresey√≥ a D√°valos en la arista Vial Concha, tambi√©n conocida como la “Arista estafa”; otra de las peticiones en esta audiencia.

El abogado defensor Carlos Fierro se refirió a este resultado y se mostró conforme, ya que en su opinión la medida de arraigo nacional era desproporcionada en relación a los delitos imputados y a las pruebas que existen de esto.

Por su parte, Dávalos también dijo estar conforme con la determinación y aseguró que esta demuestra una vez más su inocencia.

“B√°sicamente se repite lo que he dicho desde un principio: que yo no he cometido ning√ļn delito. EL tiempo siempre me ha dado la raz√≥n. No s√© si esto va a llegar a juicio o no. Pero te puedo apostar que el resultado ser√° el mismo”, declar√≥.

Tambi√©n tuvo duras palabras para el fiscal regional Emiliano Arias, criticando su aparici√≥n en televisi√≥n e invit√°ndolo a ser parte de ese sector “en alg√ļn matinal”.

Adem√°s, critic√≥ los dichos del fiscal, quien acus√≥ a D√°valos de saber de los negocios de Caval; catalogando como “imposible” lo contrario por el cargo que tiene en la empresa.

Al respecto, el hijo de la expresidenta Bachelet dijo que, de la misma forma, “es imposible que el fiscal Arias no hubiera sabido sobre las filtraciones desde la fiscal√≠a de Rancagua”.

“Lo invito a hacer un acto republicano y dar un paso al costado”, finaliz√≥.