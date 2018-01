Suspenden por tercera vez la audiencia de preparación de juicio oral del caso Caval

Lunes 22 enero de 2018 | Publicado a las 12:41 · Actualizado a las 13:02

La mañana de este lunes volvió a suspenderse la audiencia de preparación de juicio oral de la arista madre del caso Caval -aquella que investiga la compra de terrenos en Machalí-, en la que hace algunos días fue sobreseído Sebastián Dávalos.

La suspensión del trámite judicial, a 2 años y 8 meses de iniciada la causa, se debe a que el Ministerio Público ofreció y concretó tres salidas alternativas para algunos de los imputados: Jorge Silva, Marisol Navarrete y Nibaldo Mora.

Para el 5 de marzo quedó reagendada la audiencia.

Salidas alternativas

El exdirector del Servicio Metropolitano Central de Santiago, Nibaldo Mora, involucrado por la arista Sydex, tendrá una salida alternativa por dos años, con pago de dinero en beneficio de la misma funcación.

“Me tratan como delincuente, así es la prensa, no soy responsable de nada, jamás un peso del Fisco se perdió, todo lo contrario, lo demostré, me ofrecí sólo a declarar, ¿dónde publican eso?, en ningún lugar, para eso no hay tiempo, para denostar si hay tiempo, revisaron mis cuentas mil veces”, dijo molesto Mora.

Gracias a un procedimiento abreviado, Jorge Silva, exdirector de Obras Municipales de Machalí, se convierte en la segunda condena del caso, por cohecho. Navarrrete, pareja de Silva y exanalista de sistema del municipio, firmará cada 3 meses por dos años y deberá entregar un millón de pesos destinado a una fundación de niños con Síndrome de Down de Rancagua.

“Llevamos 3 años, ustedes entenderán lo que significa estar 3 años expuesto mediáticamente, 3 años de costas de abogados, es imposible. Será un juicio largo, hay una arista política en cierto sentido que no me conviene. Al presentarse este acuerdo con Fiscalía, se da esta posibilidad de terminar acá y terminar esto”, dijo Silva.

El abogado de Silva, Manuel Ibarra, insistió en que este procedimiento abreviado no significa aceptar culpabilidad sino que sólo aceptar los hechos.

El fiscal Sergio Moya indicó que el detalle de la sentencia en contra de Silva se conocerá el sábado, pero aseguró que es de carácter condenatorio.

Compagnon y el resto de los imputados

Herman Chadwick, Mauricio Valero y Natalia Compagnon deberán esperar el 5 de marzo para su audiencia de preparación.

Antonio Garafulic, abogado de la nuera de la Presidenta, dio que la “Fiscalía está en su legítimo ejercicio de ofrecer suspensiones condicionales y otras salidas alternativas a los diversos imputados, lo que me parece favorable porque se despeja un poco los intervinientes dentro del juicio y nosotros seguimos trabajando. Siempre he sostenido que los antecedentes que tenemos procuran la inocencia de Natalia“.

“No tenemos la rapidez que quisiéramos, pero dada la cantidad de intervinientes y la naturaleza de la causa, estamos sujetos a estos imprevistos donde la salidas alternativas de los diversos imputados coartan la realización de la audiencia porque hay antecedentes, que al ofrecer salidas alternativas, deben ser eliminados”, explicó el abogado.

Compagnon no quiso referirse al tema y dijo que no hablaría más.