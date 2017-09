El drama de vivir en la torre de 21 pisos que ya cumple 7 meses sin ascensor en Rancagua

La torre 1 del condominio Torres de la Alameda en Rancagua ya lleva 7 meses sin ascensores, luego que en marzo los 2 que tenían presentaran fallas.

Lo anterior ha desatado un problema mayúsculo entre sus 500 residentes, pero sobre todo para los ancianos y enfermos que presentan dificultades para entrar y salir de sus departamentos.

Silvia Guajardo tiene cáncer gástrico y vive en el último piso del edificio, lo que le ha significado una serie de complicaciones.

“Estoy enferma y tengo que bajar a las curaciones. Luego de eso me demoro como 45 minutos en subir con mucho sacrificio. Me complica mucho, porque en la noche me dan muchos calambres por tanto esfuerzo”, contó a La Cuarta.

En una situación similar se encuentra Guillermo Olate, quien padece diabetes y sólo ha bajados 2 veces en 200 días para su respectivo control médico.

“Ya es complicado para las personas jóvenes subir al piso 19, 20 ó 21, y más para nosotros que somos viejitos. Mi esposa tiene 78 y yo 73, yo no puedo bajar, ella tampoco, estamos esperando la misericordia de Dios nomás. No puedo ir al médico, mi hija, mi familia nos traen verdura, nos traen el pan y así subsistimos”, contó.

Serviu apoyará con 68 millones

Ante el complejo escenario, el Serviu decidió financiar nuevos ascensores a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), con $68 millones, mientras que los vecinos aportarán $10 millones ($3 millones de los residentes y $7 millones de la administración del edificio).

Lee también: Serviu intervendrá en edificio de 21 pisos que cumple 3 meses sin ascensor en Rancagua

“Durante el primer semestre fueron asignados los recursos para la reparación de los ascensores y, una vez que fue concretado el aporte de los vecinos, estuvimos en condiciones de suscribir el contrato. Ahora estamos a la espera que la empresa constructora ingrese la boleta de garantía (que sería esta semana, porque antes mandó una boleta con errores) para resguardar el anticipo que debemos otorgar en este contrato, para que así la empresa pueda solicitar los insumos eléctricos y mecánicos desde el extranjero. Esto tiene una demora máxima de seis meses”, explicó el Serviu en un comunicado.