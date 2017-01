El lamento del alcalde de Santa Cruz: cuando se decretó estado de catástrofe, ya era tarde

El alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, criticó la poca información entregada desde el poder Ejecutivo al inicio del gigantesco incendio forestal que afecta a la región de O’Higgins.

De hecho, el jefe comunal relató a La Radio que la decisión de evacuar a 300 familias se tomó en la misma zona, sin haber recibido advertencias desde el gobierno.

Arévalo mencionó que solicitó en reiteradas ocasiones una reunión con el ministro del Interior, Mario Fernández, para conversar sobre la situación del combate de catástrofes en el país, incluso antes de que ocurriera el megaincendio, tal como consta en una misiva fechada el 13 de enero.

El jefe comunal dijo a La Radio que su intención era comentarle que, ante el anuncio de la ola de calor en la zona centro, podía ocurrir una situación de grandes características.

Sin embargo, desde la oficina del ministro se le dijo que tendría una respuesta cuando éste volviera de sus vacaciones, pasado el 20 de enero.

“Si no está el ministro del Interior, dejen un reemplazante. No porque seamos una comuna chica, no vamos a ser más importante que otra”, declaró.

Lo mismo, señaló, ocurrió cuando solicitaron la declaración de estado de catástrofe para tener los recursos necesarios para combatir el fuego. “Cuando salió el decreto, ya era tarde. Ya teníamos el fuego por toda la provincia y hoy está en el Maule. Los que están pagando los platos rotos son los más humildes”, aseveró.