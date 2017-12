Universitaria de Chillán obtiene disputada beca para programa académico en EEUU

Un grupo de cinco jóvenes universitarios chilenos fueron seleccionados para participar en el Programa de los Institutos de Estudio de EEUU (SUSI, por sus siglas en inglés) para líderes estudiantiles universitarios, que se desarrollará entre el 13 de enero y el 17 de febrero de 2018 en Estados Unidos.

La estudiante de la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad del Bío Bío, Janette Cifuentes Bórquez, de Chillán, fue escogida por su desempeño académico destacado y sus capacidades de liderazgo.

Junto a ella también fueron seleccionados Franco Rivas Quiroz de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso y Camila Peña Levio, de la Universidad Autónoma de Chile de Temuco.

Además, dentro de los beneficiados se encuentran Nicolás Yáñez Morena estudiante de Ingeniería Civil Industrial y Martín Rebolledo Jaure, alumno de Ingeniería Comercial, ambos de la Universidad de Chile.

Los jóvenes participarán en el SUSI Institute for Student Leaders on U.S. History and Government, un programa académico intensivo en inglés dirigido a líderes estudiantiles universitarios y financiado por el Departamento de Estado de EEUU.

En dicho periodo, los seleccionados asistirán al Instituto de Capacitación y Desarrollo (Institute for Training and Development) que se dicta en la localidad de Amherst, Massachusetts, y luego participarán en una gira de una semana que concluye con una conferencia en Washington DC.

La intensa agenda de actividades incluye también intervenciones en debates, seminarios, charlas, presentaciones en grupo, trabajo voluntario, y conferencias.

En dichas instancias tendrán la oportunidad de adquirir una comprensión más profunda sobre los Estados Unidos, su historia, sociedad, cultura, valores e instituciones, así como mejorar sus habilidades de liderazgo.