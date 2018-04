Testimonio por crimen en Magallanes: No había motivo para matarlo, sólo lo hice por rabia

Sin dar razones fundadas del homicidio que habr√≠a cometido a sangre fr√≠a, el √ļnico sospechoso de matar en la v√≠a p√ļblica a un hombre vestido de payaso (√ďscar Andr√©s Aribel Arriagada, de 32 a√Īos) entreg√≥ su relato a los jueces en el primer d√≠a de juicio oral en su contra.

En su acusaci√≥n, la Fiscal√≠a busca una condena de 15 a√Īos de c√°rcel para el autor del crimen de “payasito”, ocurrido a plena luz del d√≠a, el 19 de julio del a√Īo pasado.

Este lunes, el imputado se sent√≥ frente a los jueces y relat√≥ que “ese d√≠a, estaba tomando en el centro y antes hab√≠a tenido un problema con √©l, donde me tiraron al piso y me pegaron. El d√≠a de los hechos justo andaba con un cuchillo y me avisaron que estaba el ‘Loly’ (Aribel)”.

“Ah√≠ le dije que ahora me tome de los brazos. Algo me dijo y cuando se me acerc√≥ saqu√© el cuchillo y se lo tir√©. Cuando se tir√≥ a la pared mi mente empez√≥ a pelear para apu√Īalarlo o no. Ese d√≠a andaba con otras dos personas m√°s”, continu√≥, seg√ļn lo detall√≥ El Ping√ľino.

Agreg√≥ que “√©l estaba con unas personas que estaban disfrazados, con orejas de conejo y el ‘Loly’ tambi√©n andaba vestido as√≠. En la pelea anterior tambi√©n hab√≠a una chica, y √©l me agarr√≥ del brazo y me tir√≥ al piso para que ella me pateara y rasgu√Īara. No denunci√© eso, porque andaba borracho”.

“Me fui caminando a calle Chilo√© y el cuchillo lo guard√© en mi poler√≥n, hasta que me detuvieron. Con √ďscar Aribel √©ramos conocidos, pero no hab√≠a motivo de matarlo, s√≥lo lo hice porque ten√≠a rabia de que me agarr√≥ para que me pegue la mujer. Me enoj√© y no le iba a pegar a una mujer, por eso lo hice”, narr√≥.

Los antecedentes

De acuerdo a la acusaci√≥n presentada, los hechos se registraron el mi√©rcoles 19 de julio de 2017, alrededor de las 16:45 horas, en circunstancias en que la v√≠ctima, √ďscar Andr√©s Aribel Arriagada, de 32 a√Īos, caminaba por calle Armando Sanhueza acompa√Īado de dos personas.

Al llegar a la altura del n√ļmero 725 de la misma calle, se encontraron con tres personas, entre las que estar√≠a el imputado, quien proceder√≠a a sacar de entre sus ropas un arma cortopunzante y a abalanzarse contra la v√≠ctima, propin√°ndole una certera estocada a la altura del t√≥rax, lo que le provoc√≥ una herida penetrante que le caus√≥ la muerte.

Con estos antecedentes, la Fiscal√≠a est√° solicitando una pena de 15 a√Īos de c√°rcel para el imputado por un delito de homicidio.

Los precedentes

El imputado mantiene antecedentes por delitos de robo con violencia e intimidaci√≥n y robo por sorpresa. Incluso, la √ļltima condena de cinco a√Īos y un d√≠a la cumpli√≥ el 2017, por lo que estuvo en libertad poco tiempo.

La víctima, al momento de la agresión, se encontraba junto a una pareja que, vestidos de payasos, viajarían a Puerto Natales.

En su juicio además prestarán declaración 21 testigos y 2 peritos.