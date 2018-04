Vecinos de sector rural en Punta Arenas llevan más de 2 años sin suministro eléctrico

Un grupo de vecinos en el sector norte rural de Punta Arenas se encuentra viviendo hace m√°s de 2 a√Īos sin suministro el√©ctrico, pese a que la instalaci√≥n de postes finaliz√≥ hace meses despu√©s de las denuncias.

Se trata de los sectores Loteo Varillas, Llau Llau, Rebenque, entre otros, los cuales no cuentan con electricidad, obligando a sus residentes a optar por opciones poco convencionales para obtener el servicio b√°sico, consigna La Prensa Austral.

Por ejemplo, algunos se “cuelgan” del sistema el√©ctrico habilitado en casas que est√°n en la cercan√≠a, mientras que otros se ven obligados a volver a la ciudad, la parte urbana, de donde provienen.

Así es el caso de Tadeo Soto, quien vive en dos partes a la vez; sólo por el tema eléctrico.

‚ÄúCuesta vivir sin luz. No compro mucha comida para traer ac√° porque en dos d√≠as ya se echa a perder, tampoco tengo refrigerador ni para lavar; entonces esta situaci√≥n me obliga a estar en Punta Arenas‚ÄĚ, precis√≥ el hombre.

Soto explica que utiliza linternas en la noche para iluminar cuando está en el sector, mientras que otros, como José Araya, han encontrado otra solución.

Específicamente, Araya logró conectarse a una casa vecina; a 100 metros de distancia

Por lo mismo, dice que aportan con un 50% del pago de cuentas al vecino, dividiendo los gastos.

‚ÄúUno no se puede aprovechar de la situaci√≥n ya que de buena voluntad nos conectaron y podemos tener luz. Por ejemplo, llevo varios meses que quiero instalar una nueva reja que compr√© pero no puedo (…) ¬ŅC√≥mo voy a llegar yo a conectar las herramientas y todo lo que necesito para hacerlo? Trato de no sobrepasar los l√≠mites del uso de electricidad para poder seguir as√≠ hasta que nosotros mismos nos conectemos‚ÄĚ, detall√≥.

En cuanto a explicaciones de la complicada situación, los vecinos comentaron que si bien los postes están instalados, estos no son propiedad de la empresa eléctrica (Edelmag), por lo que esta no puede conectarlas.

“El √ļnico tope para que podamos conectarnos como corresponde a la electricidad es Edelmag porque la municipalidad ya hizo su parte‚ÄĚ, concluye Araya.