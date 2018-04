Condenan a Isapre por no cubrir atención de niño que sufrió graves quemaduras en Magallanes

Los padres de un ni√Īo de Punta Arenas que sufri√≥ graves quemaduras y que no recibi√≥ el respaldo de su Isapre, ganaron una demanda que manten√≠an contra √©sta desde el 2015.

Jos√© Miguel Santana Gonz√°lez, padre del ni√Īo afectado, expres√≥ al diario El Ping√ľino que “todo esto nos hizo pasar momentos muy dif√≠ciles”.

El juicio fue ganado por el abogado especialista en materias civiles de Punta Arenas, Jos√© Luis P√©rez Tapia, del Estudio Jur√≠dico P√©rez & Cia conjuntamente con el abogado Ram√≥n Ib√°√Īez, quien indic√≥ que “se trata de una demanda de indemnizaci√≥n de perjuicios que se present√≥ contra la Isapre Consalud”.

Esta demanda, cont√≥, fue interpuesta por “los padres de Branco, quien result√≥ quemado el 2015, cuando sufri√≥ un accidente que le caus√≥ m√ļltiples quemaduras en el t√≥rax, cuello y cara”.

El abogado representante de los padres del ni√Īo agreg√≥ que “el problema radic√≥ (en) que fue llevado al Hospital Cl√≠nico de Magallanes, y era paciente con cobertura GES, la que no fue cubierta por la Isapre Consalud, mientras que el hospital no pod√≠a tratar en Punta Arenas al menor, porque no tiene unidad de grandes quemados, y el ni√Īo ten√≠a cerca del 80% del cuerpo quemado y deb√≠a ser trasladado de urgencia a Santiago”.

Cuando se vio el traslado del ni√Ī√≥, relat√≥, “la Isapre dijo que no pod√≠an llevarlo, porque con los hospitales que ellos trabajaban no ten√≠an cama disponible ese d√≠a. Ahora, si se acced√≠a a lo que dec√≠a la Isapre Consalud, el ni√Īo iba a morir en Punta Arenas”.

El abogado director del Estudio Jur√≠dico P√©rez y C√≠a. dijo que “nuestra estrategia ahora es apelar a esta sentencia, porque consideramos que si bien el tribunal tuvo la justa raz√≥n de acoger nuestras pretensiones, el monto no se condice con el real sufrimiento que tuvieron los padres en cuanto a salvar a un ni√Īo quemado debi√≥ ser indemnizado de mejor forma, por lo que vamos a pedir los otros 10 millones de pesos que faltan, de los 20 millones que demandamos”.