Colectivero denuncia violento ataque en su contra tras atropellar por accidente a un perro

Un chofer de la línea 20 de colectivos en Punta Arenas, región de Magallanes, denunció un violento ataque en su contra, en lo que calificó como una represalia por un accidente en el que se había visto involucrado recientemente y que incluía a un animal.

El conductor, identificado sólo como Pedro, relató que hace un par de días realizaba su recorrido por la población Archipiélago de Chiloé, cuando por condiciones precarias de visibilidad atropelló por accidente a un perro.

‚ÄúAndaba trabajando y en este sector de forma imprevista se me cruz√≥ un perro, a lo que no alcanc√© a frenar porque no lo vi. Al ver por mis espejos laterales no vi nada para atr√°s y menos alg√ļn perro que haya quedado tendido all√≠, por lo que quiz√° fue el top√≥n y se fue por el costado‚ÄĚ, precis√≥.

Pedro contin√ļa el relato, asegurando que luego se baj√≥ un pasajero y se percat√≥ que el parachoques de su veh√≠culo estaba deformado. En ese momento, fue increpado por dos j√≥venes, consigna Diario El Ping√ľino.

“M√°s adelante baj√≥ el pasajero donde est√° el pueblo originario y al bajar me percat√© que el parachoque ten√≠a un golpe. En esos momentos que estaba revisando el veh√≠culo, llegaron dos j√≥venes que seguramente me siguieron y me increparon por haber atropellado el perro”, declar√≥.

A continuaci√≥n, el colectivero se√Īal√≥ que le da√Īaron el auto, con una piedra que rompi√≥ uno de los parabrisas. Eso s√≠, asegur√≥ que vecinos del lugar intentaron defenderlo para que no pasar√° a mayores la situaci√≥n.

Luego de salvar ileso, Pedro hizo las denuncias pertinentes y argumentó que el ataque que recibió no era la forma de proceder; rechazando que los jóvenes pudieran tomar justicia por sus manos y a través de la violencia.

‚ÄúEsto no puede volver a pasar, llevo veinte a√Īo trabajando y es primera vez que me pasa algo as√≠. Puedo recordar a estos j√≥venes, por lo que la denuncia est√° hecha ante Carabineros y espero que se tomen las medidas del caso‚ÄĚ, concluy√≥.