Hombre recibe condena por abusar y violar a su hijastra de 10 años en Punta Arenas

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 15:04

En un juicio realizado el miércoles, la justicia decidió declarar culpable de violación a un hombre acusado de abusar y violar a su hijastra de 10 años entre 2010 y 2011 en Punta Arenas.

De acuerdo a la acusación de la fiscal Wendoline Acuña, los hechos ocurrieron cuando la menor vivía en el hogar que compartía su madre y su conviviente.

Allí, el imputado aprovechó los momentos que la madre de la menor se encontraba trabajando de noche, para así efectuarle tocaciones con sus manos las partes íntimas de la niña.

A lo menos en unas cinco oportunidades, en el mismo período de tiempo ya referido, el acusado le exigía practicarle sexo oral, pidiéndole posteriormente que no le contara a su madre. La víctima relató que el hombre también la violó en una oportunidad.

“Él me decía que no le dijera nada a nadie para que mi mamá no sufriera, y esto me dio miedo porque ya había visto una agresión física por parte de él. No quería ver sufrir a mi mamá”, dijo la menor que ahora ya tiene 17 años.

En el juicio también testificó la madre de la niña, mientras que el imputado habló ante los jueces y negó haber cometido los delitos que se le acusaron.

Tras el juicio, los jueces Julio Álvarez Toro, Jovita Soto Maldonado y José Octavio Flores Vásquez decidieron condenar al acusado por los delitos de abuso sexual y un delito de violación bucal. De acuerdo a la decisión de los magistrados, tuvieron presente los testimonios de la víctima y la declaración de los testigos y peritos que declararon en el juicio, como asimismo la prueba documental incorporada por el Ministerio Público.

La audiencia de comunicación del fallo se realizará el sábado 30 de diciembre a las 13:00 horas, donde la Fiscalía busca una pena de hasta 15 años de cárcel. “Por el delito de abuso sexual estamos pidiendo una pena de 5 años y por la violación 10 años de cárcel”, señaló la fiscal Wendoline Acuña.

El imputado enfrentó el proceso en libertad antes de ser condenado, por lo que la fiscal solicitó la medida de prisión preventiva.

Sin embargo, el tribunal no accedió y sólo decretó la medida de arresto domiciliario total a la espera de que se concrete la sentencia.