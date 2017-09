Punta Arenas: En prisión preventiva queda joven que apuñaló a otro y alegó defensa propia

Un hombre de 20 años – quien niega rotundamente las acusaciones en su contra – fue detenido el sábado en la noche por apuñalar a otro joven, de 18, en medio de una riña en plena vía pública, en el sector sur poniente de Punta Arenas, informó El Pingüino.

Luciano Nicolás Nancuante Bilbao, el acusado, fue enviado a prisión preventiva y posteriormente, trasladado hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia de control, el fiscal jefe Fernando Dobson, le indicó al imputado que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que se registraron alrededor de las 6 horas de la mañana del sábado 2 de septiembre.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima Johanny Lincomán Villegas, se encontraba con un grupo de amigos en la vía pública, donde se generó una discusión con el grupo de Nancuante. Tras esto, el imputado, se dirigió a su casa a tomar un cuchillo para volver a increpar a la víctima, a quien le propinó tres heridas cortopunzantes dorsales, una herida en el flanco izquierdo y otra que le provocó un hemoneumotorzax derecho.

De inmediato el joven de 18 años fue trasladado a su domicilio, donde llegó personal del SAMU que lo reanimó y trasladó al Hospital Clínico de Magallanes, donde fue intervenido quirúrgicamente. Con estos antecedentes al imputado se le formalizó por el delito de homicidio simple en grado de frustrado en calidad de autor.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

Versión del imputado

La decisión del tribunal se decretó a pesar que el imputado alegó que actuó en defensa propia.

“La discusión comenzó porque el grupo de ellos me invitó a que vayamos a robar al Punto Copec, pero me negué porque les dije que no iba a meterme en cosas como esas, que había cambiado. Fue ahí me empezaron a gritar que era un cagón (sic), que no servía para eso. Ahí me empujaron y yo respondí con un combo, ahí se me tiraron encima y me pegaron patadas y combos. Me fui a mi casa y me di cuenta que se me quedó mi gorro, por lo que al volver a buscarlo llevé un cuchillo por precaución y al llegar al lugar me tiraron piedras. Cuando le dí estocadas al chico fue porque le estaba pegando a mi compañero y al meterme a separarlo uno me agarró por la espalda y me pegó una patada, ahí se me cayó el cuchillo de la manga y lo tomó el Johanny y se lo alcancé a quitar antes que me apuñale y lo propiné las estocadas”.

El imputado continuó argumentando que “me fui a mi casa asustado, pensando que no era mi intención hacerle eso, todo fue en defensa propia. No soy un asesino ni mala persona, estoy trabajando para juntar plata para postular una casa, tengo mi familia por quien he cambiado, quiero estudiar, tengo planes y no estar involucrado en delitos, tengo mi señora y va a nacer mi hijo y no voy a soportar perderlos”, aseguró el acusado.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)