Carabineros señala que detiene al menos 10 conductores al día sin licencia en Punta Arenas

Carabineros informó esta semana que, como mínimo, un total de diez conductores sin licencia son sorprendidos al día en las diversas fiscalizaciones que realiza la institución policial en Punta Arenas.

La información fue proporcionada por el comisario de Carabineros, mayor Cristian Fuentes, quien indicó que, pese a no estar contemplado como un delito, el manejo sin licencia de conducir es algo que ocurre frecuentemente en la comuna y en gran parte de la región.

“En sí, la infracción a la Ley de Tránsito y la conducción sin licencia y sin documentación del móvil es algo habitual, más de lo común en esta ciudad. No se ha registrado un cambio en la conducta de los conductores y muchos de ellos han sido sorprendidos en varias oportunidades con esta actitud, siendo infraccionados dos o tres veces”, dijo el oficial.

Agregó que muchos de los conductores no le han tomado el peso a la situación. Al no estar legalmente autorizados con la licencia de conducir podrían estar poniendo en riesgo la vida de las demás personas e incluso la propia, explicó.

“Llamamos a la comunidad a que tome conciencia que manejar un vehículo no es solamente para un medio de transporte; también es una herramienta que en malas manos podría originar un accidente, con serias consecuencias, como lo hemos visto varias veces en la ciudad”, señaló-

“Accidentes graves han sido provocados por conductores que no están habilitados para manejar vehículos y tampoco se han preocupado de haber regularizado su documentación y eso afecta directamente a la comunidad, porque no tienen cobertura de salud. Un conductor que no tiene regularizado los papeles no puede hacer uso de los seguros respectivos”, comentó Fuentes.

Un caso llamativo es el de un conductor que ha sido detenido en cinco oportunidades, debiendo todas las veces concurrir hasta el Juzgado de Policía Local para cancelar la infracción que se le ha aplicado, la cual por su reincidencia va incrementando el valor.