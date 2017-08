Imputada por homicidio de su pareja en Puerto Natales: nunca fue mi intención matarlo

La Fiscalía de Punta Arenas solicitó 15 años de presidio para una mujer que habría asesinado a su pareja el 2016.

“Nunca fue mi intención de matarlo” consignó la mujer según publicó el medio El Pingüino, durante el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas.

Este hecho ocurrido en Puerto Natales generó conmoción en la comunidad, ya que en primera instancia no se conocía el autor del crimen.

Según el medio, la mujer identificada como Mariana Pérez Oyarzo habría comenzado el relato diciendo que iban camino al domicilio cuando su pareja le ofreció ir a bailar a una junta de vecinos, lugar donde se encontró con amigos.

Luego compartir un rato y trasladarse a otro lugar, la víctima se habría enfurecido porque un desconocido invitó a bailar a su pareja, quien tras la escena de celos decidió irse del local.

“Me empezó a insultar, empezó a manejar muy rápido, y le dije que me iba a bajar. Abrí la puerta para tirarme, pero me seguía insultando hasta que llegamos a la casa” indicó Mariana.

Agregó que una vez al interior de la vivienda continuaron los insultos, y frente a la negativa del hombre por irse del domicilio, la mujer decidió irse a la camioneta para trasladarse donde su padre.

Fue en ese momento que la víctima la habría tirado del pelo, a lo que la mujer respondió atacándolo en el abdomen, con un cuchillo que la víctima tenía en el móvil. “Me fui a esconder en mi casa. Ahí de afuera me gritaba que me iba a matar, cuando escuché que se fue en la camioneta”, señaló la mujer.

En el Tribunal agregó que después de ir a la casa de su padre se trasladó donde una amiga, quien la llevó de vuelta a su domicilio, sin embargo, al ver a Carabineros, decidió devolverse hasta que un taxista le señaló que Marcelo estaba muerto.

Debido a la perdida de sangre, la víctima habría chocado con un vehículo estacionado en la calle Abraham Lincon, siendo encontrado por terceras personas. Finalmente Aguilar Días falleció en el hospital provincial de Puerto Natales

“Fui a la morgue y no podía creer lo que había pasado, lo vi y no sé cómo salí de ahí y declaré ante Carabineros. En todas mis declaraciones mentí por miedo a quedar sola, al rechazo de mi hijo, que me den la espalda y a la familia de Marcelo”, señaló la mujer.

El fiscal jefe de Puerto Natales, Álvaro Pérez, está solicitando una pena de 15 años de presidio por el delito de parricidio.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)