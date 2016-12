SMA prepara sanción contra hotel en Torres del Paine por 13 infracciones ambientales

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) detectó 13 infracciones ambientales en contra del “Hotel Explora Torres del Paine“, instalación turística ubicada en el Parque Nacional de la región de Magallanes.

Luego de realizar una inspección ambiental en conjunto con profesionales la Seremi de Salud, Conaf y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), todos de Magallanes, se detectaron 13 infracciones ambientales. Entre ellas, destaca una elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por la instalación y operación de una caldera para el hotel, sin contar con un permiso que lo autorice.

Adicionalmente se detectaron 12 incumplimientos a las medidas y condiciones establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de dicho hotel.

Del total de estas infracciones, una se clasificó como gravísima, por evitar el ejercicio de las atribuciones de la SMA; ocho como graves, por incumplir gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad y ejecutar actividades al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o ejecutarse al interior de áreas silvestres protegidas del Estado sin autorización; y cuatro infracciones se clasificaron como leves.

Cabe recordar que la formulación de cargos es el inicio de un procedimiento sancionatorio por parte de la SMA. En tanto, el infractor tendrá 10 días de plazo para presentar un Programa de Cumplimiento1 y 15 días de plazo para formular descargos ante esta Superintendencia, tras lo cual continúa el proceso sancionatorio.

Algunos de los cargos dicen relación con:

– Superación de los límites normativos y no haber efectuado mediciones de algunos parámetros en el efluente descargado al Río Paine.

– Haber utilizado una metodología inadecuada para el muestreo de aguas servidas tratadas.

– Mal estado del ducto utilizado para evacuar el efluente final de las plantas de tratamiento.

– No tener operativa la antigua fosa séptica del hotel para descargas de emergencia.

– No utilizar el área de pastoreo de los caballares en los términos que exige la autorización ambiental.

– No haber desarrollado un apantallamiento visual con especies nativas.

– Disposición directa sobre el suelo de parte de los residuos provenientes de las pesebreras de los caballos.

– No haber realizado los seguimientos asociados a flora y fauna, para el proyecto caballerizas.