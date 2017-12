Roban 14 millones de pesos en especies desde oficina de Saesa en Valdivia

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:33

14 millones de pesos en especies sustrajeron desconocidos desde las oficinas de la empresa eléctrica Saesa de Valdivia.

Así lo precisó el capitán Miguel Hernández, quien informó que los ladrones ingresaron hasta la casa matriz de la empresa eléctrica de calle Yungay y robaron diversas pertenencias, entre ellos variados celulares que se comercializan dentro del lugar.

El oficial manifestó que son al menos dos personas las que estarían involucradas, antecedentes que deberán ser aclarados con las pericias instruidas por la Fiscalía a personal de Labocar y de la SIP de Carabineros.

El capitán Hernández dijo que lo robado se avaluó en cerca de 14 millones de pesos.

En el lugar existían cámaras las que deben ser periciadas para dar con el paradero de quienes ingresaron a la empresa.

El capitán de Carabineros reiteró el llamado a no comprar productos de los cuáles no se tenga clara la procedencia, ya que no se descarta que éstos puedan estar siendo comercializados.