Beatriz Sánchez señaló no estar "con calculadora en mano" tras últimas encuestas

La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo en Valdivia no estar con la calculadora en la mano, tras los resultados de las últimas encuestas. Además condicionó su paso a segunda vuelta, si va más gente a votar.

Sánchez, en entrevista con Radio Bío Bío de Valdvia, fue consultada sobre las cifras de la última encuesta Cadem, que la deja en tercer lugar con la carrera presidencial, con un 13% y muy lejos del 26% que tuvo a principios de julio.

La abanderada restó dramatismo a tal resultado, indicando que la última encuesta de la Universidad del Desarrollo le da un empate técnico con Alejandro Guiller de la Nueva Mayoría, y en el estudio de Criteria Reserch, supera en cinco puntos al senador por Antofagasta.

Sánchez dijo no estar con la calculadora en la mano, pero reconoció que pasaría a segunda vuelta si va más gente a votar en las elecciones del 19 de noviembre.

En cuanto a los 10 años de la Región de Los Ríos y al ser consultada por si fue o no una buena idea crearla, Sánchez aseveró que si bien aspectos rescatables, no se saca nada si no hay real descentralización.

En otros temas, la candidata presidencial del Frente Amplio valoró un aumento en el gasto público, tras el anuncio presidencial del presupuesto nacional 2018, indicando que este mes informará su programa de gobierno y cómo se financiará.

Acerca del endeudamiento fiscal, indicó que este debe ser cotejado con el ahorro que tiene el país y utilizarlo, debiendo haber un Estado más eficiente, y que por otro lado, se asegure una carrera funcionaria en el aparato público y que los cargos de confianza sean los mínimos.