Los Ríos: Exsubdirector de Junji asegura no estar inhabilitado tras denuncia por VIF

El exdirectivo de la Junji en Los Ríos, Reynaldo Estay, aseguró que judicialmente no está inhabilitado para trabajar en funciones públicas, luego que el Juzgado de Familia no aplicara sanción en su contra por denuncia de violencia intrafamiliar.

En silencio se encontraba el expresidente del PPD, quien apeló a instancias superiores por el sumario que terminó con su destitución como subdirector regional de la Junji hace un par de meses. Se le acusó por acoso, ofrecer cargos a cambio de inscribirse en el partido, entre otros.

El 7 de agosto, el director regional de la entidad, Eduardo Rosas, junto con confirmar lo anterior dijo que Estay quedaba con imposibilidad de ejercer cargos públicos por cinco años.

Ahora Estay pidió dar su versión. Él dijo que mantiene una apelación por lo anterior, que debe ser resuelta por instancias superiores y luego, ratificada por Contraloría.

También dijo que por la denuncia de violencia intrafamiliar, finalmente no fue enjuiciado y la jueza de familia, Barbara Grob -en su resolución- no aplicó sanción porque los hechos no eran suficientes para seguir adelante.

En cuanto a la apelación al sumario que terminó con su destitución, espera ser prontamente informado por la autoridad superior.