Presuntas agresiones a reos de Valdivia: partes buscan ser escuchadas en única audiencia

Postergada y sin fecha quedó la audiencia de alegatos entre la Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile, por el recurso de amparo interpuesto en favor de los internos del módulo 43 de la cárcel de Valdivia.

Esto porque se busca unificar la acción junto al recurso presentado por el INDH, que además representa a los internos del módulo 12. Y así con todos los antecedentes, los ministros de la Corte de Apelaciones escuchen en una sola audiencia a todas las partes.

La defensoría indica a la Corte en el texto legal presentado, que el 16 de agosto y después de un allanamiento, funcionarios formaron a los reos en el patio del módulo exigiendo que se desnudaran para revisar sus vestimentas, y para ordenarles, además, que hicieran flexiones estando desnudos en una mañana de intensa lluvia y en donde no existía una cámara de vigilancia.

Sin embargo, todo fue captado en un video grabado desde un teléfono celular, registrado por otro interno.

Lee también: Reos graban video con celular y acusan malos tratos en cárcel de Valdivia

El reo relata que este tipo de procedimientos es habitual y que, en el caso específico, este se habría suscitado por un reclamo de los presos frente a constantes allanamientos que se hacen de noche al interior del módulo.

Ya con informes evacuados, la defensora penal penitenciaria, Marcela Tapia espera que prontamente se realicen los alegatos.

Gendarmería de Chile, en un informe enviado a la Corte, defendió sus procedimientos tras prever la eventual planificación de fuga en el penal.

Indicaron que lo denunciado fue un registro de emergencia, puesto que existía la necesidad real y urgente de pesquisar, detectar e incautar elementos prohibidos por la administración penitenciaria y que vulneran la seguridad, requisándose una gran cantidad de armas blancas.

Que la revisión en los internos fue visual, y que la táctil fue únicamente en las pertenecias de los internos.

Agrega que no solicitó que hicieran ejercicios físicos, y que las flexiones que se ven en los videos son para demostrar que no ocultan elementos prohibidos. También descartan que haya estado lloviendo, y señala que el procedimiento efectuado a temprana hora fue para que no interfiriera las visitas y actividades de la demás población penal.