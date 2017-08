Usuarios denuncian que esperaron más de 3 horas para atención en Cesfam de Valdivia

Más de 3 horas debieron esperar este miércoles los usuarios del servicio de urgencia del Cesfam Jorge Sabat de Valdivia, región de Los Ríos.

El SAPU debía comenzar a atender a las 17:00 horas, pero el doctor llegó a las 20:00 horas.

Molestos reaccionaron los pacientes, ante este hecho, del cual no fueron avisados. Algunos decidieron trasladarse a otros recintos asistenciales y, los restantes, sencillamente retornaron a sus casas.

La directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Valdivia, Marcela Traub, dijo que la situación se produjo debido a que el médico que se encontraba de turno presentó una licencia médica.

Traub dijo que “es una situación compleja” el no poder reemplazar a tiempo a los médicos que se enferman.

También aseguró que no se informó a las personas sobre la situación, ya que no está en los protocolos y había personal en el recinto, aunque no un doctor.