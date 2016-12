Multan a empresas encargada de construir jardines infantiles en la región de Los Ríos

Más de tres millones en multa deberá pagar la empresa que construye jardines infantiles en Los Ríos y que adeuda dos meses de sueldo a sus trabajadores. La Junji confirmó el fin anticipado del contrato con la compañía.

Se trata del caso protagonizado por la empresa Grupo Frontera Sur Limitada que construye los jardines infantiles de Paillaco y Lago Ranco, quienes dejaron de pagar los sueldos de novimebre y diciembre a 52 trabajadores.

Tras una fiscalización, la Dirección del Trabajo detectó que la compañía a parte de no cancelar las remuneración, no exhibía la documentación alboral, no otorgaba el trabajo convenido, falta de agua y servicios higiénicos en la obra de Lago Ranco, por lo que será multada con al menos 70 UTM, o sea más de 3 millones de pesos.

Así lo informó la seremi del Trabajo en Los Ríos, Ana Sáez.

Mientras que desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles en Los Ríos confirmaron que acudieron a la Contraloría para finalizar de manera anticipada el contrato con la empresa y retomar nuevamente las obras.

En ese sentido, la repartición informó que la construcción de la sala cuna y jardín infantil de Lago Ranco cuenta con un 98% de avance y la de El Llolly en Paillaco un 60% de avance.