Osorno: director de hospital repara que causal de violación no reviste tratamiento urgente

El nuevo director y subdirector médico del Hospital Base San José, tuvieron que referirse a la polémica nacional que surgió luego de conocerse que la provincia de Osorno no cuenta con ginecólogos para aplicar la causal de violación de la ley de aborto.

En ese contexto, avalaron la posición de los 16 profesionales, además de estar basada en argumentos personales, pero también en lo complejo que es confirmar si es que se trata o no de un delito de violación.

Daniel Nu√Īez, director del hospital, explic√≥ que en conversaci√≥n con los m√©dicos obstetras pudo comprender que se busca evitar que la tercera causa se transforme en una forma encubierta de abortar, sin que necesariamente exista el delito de ultraje sexual.

También reparó que la causal por violación no reviste un tratamiento urgente como es en el caso de peligro de vida de la madre o inviabilidad fetal.

Asimismo, enfatizó en que comprenden el trauma que genera una violación e insistió en que se trata de una situación compleja, donde el médico es el primero en analizar y definir prácticamente si cree o no en la versión de la mujer.

A su juicio, faltar√≠a mayor vinculaci√≥n con los organismos que persiguen tales delitos, como el Ministerio P√ļblico o el propio Servicio M√©dico Legal, que entreguen certeza sobre si se tratar√≠a o no de una violaci√≥n.

Llamó a comprender la posición de los médicos y a no estigmatirzarlos como objetores o no objetores. Por eso es que descartó que se realice un proceso para buscar profesionales que no sean objetores de conciencia, con tal de que el hospital de Osorno pueda realizar el procedimiento; si es que llega uno que no tenga reparos, la tercera causal de implementara a nivel local.