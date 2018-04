Millonaria multa para empresa donde murió trabajador atrapado en una máquina en Quellón

La Dirección del Trabajo multó con 23 millones de pesos a la empresa salmonera Sur Proceso de Quellón por la muerte de un trabajador al interior de sus dependencias.

El caso se remonta al pasado 1 de abril en donde (y seg√ļn la PDI) Patricio Silva fue aprisionado accidentalmente por una m√°quina a la altura del t√≥rax, falleciendo en el lugar.

Durante una fiscalización, la entidad cursó 9 infracciones distintas a la misma empresa, por falencias entre las cuales se detallan:

РNo asesorar y desarrollar el Departamento de Prevención de Riesgos

– No contar con la se√Īalizaci√≥n visible en las zonas de riesgo

– No contar con reglamento interno sobre las funciones al interior de la empresa

РTener una jornada laboral ordinaria (45 horas) en más de 6 días

– Exceder la jornada ordinaria m√°xima de 10 horas

– No llevar correctamente el registro de asistencia y;

РNo otorgar los descanso correspondientes los días domingo

Seg√ļn coment√≥ el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, “las infracciones detectadas son grav√≠simas, y por lo mismo, no toleraremos que ninguna empresa exponga de esa manera a sus trabajadores, por lo que valoramos la r√°pida fiscalizaci√≥n de la Direcci√≥n del Trabajo y las altas multas”.

“Ahora esperamos mayor responsabilidad de las empresas y tambi√©n de los propios trabajadores, ya que son ellos los primeros en denunciar las falencias que hay al interior de sus empleos, el autocuidado es vital”, finaliz√≥ el subsecretario Arab.