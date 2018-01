Investigarán agresión a fiscal y PDI tras formalización de acusado por crimen de lactante

Lunes 29 enero de 2018 | Publicado a las 15:11 · Actualizado a las 15:22

Una denuncia fue presentada tras la agresión que sufrió el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Sambucetti, y el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Fabián Silva, luego de la formalización del hombre acusado de asesinar a una lactante en Puerto Montt.

Una serie de incidentes ocurrieron a la salida del Juzgado de Garantía, después de decretar prisión preventiva para el autor de los golpes que provocaron la muerte de la pequeña Sophie.

Al finalizar la instancia, Sambucetti y Silva fueron agredidos con golpes por un grupo de manifestantes que pedían justicia por la lactante.

El fiscal aseguró que se presentó la denuncia para que se investiguen los hechos e identifiquen a los responsables y a quienes los incitaron directamente.

“En el contexto en el cual nos encontrábamos, las personas que estaban en el exterior del edificio no sabían que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva; quizás no sabían que efectivamente estaba, gracias a nuestro trabajo junto a la Brigada de Homicidios, en prisión preventiva; y quizás no sabían que nosotros continuamos adelante con una investigación para identificar no solo a este autor, sino que a eventuales otros autores de los hechos”, indicó.

De todos modos, Sambucetti dijo que es un hecho grave atentar en contra de un fiscal y funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)