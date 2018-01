Tras meses postrado en su casa en Puyehue joven pudo salir gracias a rampa de voluntarios

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 12:47

Tras meses sin salir de su casa, ubicada en una remota zona de la localidad de Entre Lagos, en la comuna de Puyehue, un joven en silla de ruedas logró por fin concretar ese anhelo gracias a la ayuda de misioneros de Duoc UC sede Plaza Oeste.

Se trata de Jorge Levicán Torres, de 26 años, postrado desde hace 10 debido a un accidente cerebral. Jorge pudo reencontrarse con el lago Puyehue luego que 31 estudiantes de este instituto construyeran una rampa que conectó su hogar con el camino público.

“Hace tres meses que no salía de la casa porque no había subida. Hacía falta una rampa. Cuando salí me sentí bien. Los chicos me hicieron reír. Me sentí cómodo”, comentó Levicán.

La idea de ayudar a Jorge surgió cuando el área de Pastoral visitó la zona y se puso en contacto con la Municipalidad de Puyehue, quienes le dieron a conocer el caso.

“Ahora, cuando volvimos en enero, comenzamos al construcción de la rampa, que estuvo liderada por los alumnos Cristopher Monsalve y Francisco Díaz, quienes tienen conocimientos de construcción”, comentó Nicolás Meriño, coordinador de Misiones, Trabajos y Solidaridad de Duoc UC sede Plaza Oeste.

Según Meriño, la historia de Jorge conmovió a los estudiantes. El joven fue abandonado a los dos meses por sus padres biológicos, siendo adoptado más adelante por José. Durante gran parte de su juventud debió someterse a rehabilitación en la Teletón. Sin embargo, por mucho que participara de las terapias, sus piernas continuaron perdiendo fuerza hasta quedar, definitivamente, en silla de ruedas.