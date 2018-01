Dializados aseguran que corren riesgo por falta de agua potable en zonas rurales de Osorno

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 09:57

Continúa la molestia en comunas de la provincia de Osorno por el término de la entrega de recursos desde el Gobierno, para la contratación de camiones aljibes y la entrega de agua en sectores rurales.

Para el alcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto, es completamente paradójico que la determinación se haya tomado justo en verano, cuando simplemente no hay agua en diversos puntos de la zona rural. De esa forma son más de 300 familias que se verán afectadas, debiendo desembolsar ellos los gastos.

La situación más compleja se vive en San Juan de la Costa, donde 401 familias quedaron desabastecidas. Sin embargo, el alcalde de la comuna, Bernardo Candia, asegura que no existen los recursos suficientes para abastecerlos, más aún porque no cuentan con un camión aljibe. Y el que tiene Bomberos no tienen los estándares exigidos por la Autoridad Sanitaria.

Tal situación se vuelve aún más compleja con pacientes crónicos y de alta sensibilidad, como por ejemplo, los dializados.

Juan Moreno, presidente de Asodistrans Osorno, sostuvo que ha tenido reportes sobre los problemas que está generando la negativa al financiamiento del transporte de agua potable. Esta situación pone en riesgo la vida, incluso, pues un paciente de tales características no puede tomar agua de pozo.

Pero las nuevas disposiciones establecen que es la comprobación del déficit hídrico, a través de una declaración especializada, la que permite acceder a recursos. Sin embargo, los actuales estudios dicen que la provincia no se encuentra en tal condición, algo que para el alcalde Bernardo Candia no puede ser factor de juicio, asegurando que ha faltado empatía y predominado el factor técnico-administrativo.