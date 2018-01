Laicos Organizados reaccionan ante video del Papa: Hay una intención de ocultar realidades

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 17:13

Con incredulidad reaccionaron los Laicos Organizados de Osorno ante el video del papa Francisco, ad portas de su llegada Chile.

Aseguran ser los descartados, más aún las víctimas de abuso sexual por miembros la iglesia, indicando que “hay una intención de ocultar realidades”.

Juan Carlos Claret, integrante de la organización que se opone al obispo Juan Barros, estuvo en el paseo Ahumada durante la exhibición del saludo audiovisual.

En relación a esto, dijo que se desperdició una gran oportunidad de poder enmendar el rumbo de su visita, acogiendo el llamado de los descartados, a los que precisamente alude en el video.

Y es que Francisco comentó que espera “mirarlos a los ojos”, categoría en la que sienten que se encuentran, más aún tras haberse negado cualquier posibilidad de reunirse con el representante del Estado Vaticano.

Según Claret, esto es una muestra de que se busca ocultar realidades desde la jerarquía eclesiástica chilena, pero también del propio Papa.

La condición de “descartados” en la que dicen estar, también apunta hacia el Estado chileno, desde donde tampoco se abrieron puertas para promover alguna reunión con Francisco, perdiéndose una oportunidad enorme de abordar directamente el escándalo que significa para una iglesia, los abusos sexuales practicados por sacerdotes.

A nivel diplomático, en el propio Ministerio del Interior manifestaron su preocupación por las actividades que los Laicos Organizados de Osorno esperan realizar mientras Francisco este en Chile. “Al parecer, quieren que protestemos”, reclamó Claret.

El integrante de la organización insistió en que las protestas que se van a realizar no son porque se quiera, sino porque deliberadamente se las ha excluido. “Si va a venir a Chile y no hará nada por la crisis surgida por los abusos sexuales, que no sea gratuito el sufrimiento de Osorno” finalizó.