Funcionarios de Universidad de los Lagos mantienen toma en Osorno y Puerto Montt

Viernes 22 diciembre de 2017

Pese a intensificarse las tratativas invariable se mantiene la “toma” de la Universidad de Los Lagos tanto en Osorno como en Puerto Montt.

Los trabajadores de la Universidad de los Lagos mantienen la toma en las sedes de Osorno y Puerto Montt, pese a intensificarse los acercamiento con las autoridades.

Según Guillermo Arriagada Luengo, presidente de la Asociación de funcionarios de esa casa de estudios superiores, existen ciertos acercamientos a los porcentajes de reajustes demandados por el estamento académico y no académico.

Agregó que desde el consejo superior se han manifestado dispuestos a ceder a la expectativas de los trabajadores, pero la falta de definición en torno a las cifras no permiten sellar un acuerdo y mientras ello no ocurra, la toma sigue.

Por su parte Jose Mardones, director de la Asociación de funcionarios No Académicos y representante de la Asociación de profesionales, señaló que desde la Universidad de Los Lagos se reconoció que existe un reajuste pendiente, pero que los tiempos de cancelarla no calzan y por ende no hay acuerdo.

Para los dirigentes las próximas horas son clave para destrabar el conflicto en el entendido que, de no mediar un acuerdo, la próxima semana se verá comprometido el proceso de inscripción de carreras, confirmando de paso que la toma, afecta el proceso de cierre del año académico .

Por lo anterior aguardan por la definición de una contra oferta que se acerque al 5,2% de reajuste que se reclama como aumento liquido y no mediante bonificaciones.