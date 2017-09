Municipio de Osorno decide no invitar a ningún candidato a actos cívicos

Fue en el lanzamiento del programa de actividades preparadas por el municipio de Osorno para conmemorar el mes del adulto mayor, que el alcalde Jaime Bertín confirmó que se tomó la decisión de no invitar a los candidatos a actos públicos, a no ser que dichos eventos tengan una procedencia provincial o regional.

Ello, tras la interpretación efectuada desde el Servicio Electoral respecto a cómo lograr igualdad en los actos públicos, pudiendo optarse por dos caminos: invitarlos a todos o a ninguno.

En el municipio de Osorno se optó por lo segundo, por lo que la invitación que se realizará a quienes ya están en campaña al parlamento o al Consejo Regional será sólo en caso de que las actividades tengan una relevancia mayor a lo meramente local.

A su juicio, los votos no se conquistan abultando actividades que no tienen fines electorales, más aún si es la comunidad la directamente beneficiada. De ahí a que los llamó a abocarse al trabajo en la calle.

Asimismo llamó a los aspirantes tanto al parlamento como al consejo regional a no generar promesas que no podrán cumplir si es que son electos. En tal sentido, recordó que los diputados no pueden pavimentar calles o ejecutar obras, sino legislar en el Congreso. Misma recomendación para los CORE, que si bien pueden tener una vinculación más directa con recursos, sólo pueden aconsejar sobre su utilización.