Kiosqueros y comerciantes de la plaza de Osorno preocupados por aumento de delincuencia

Los propietarios de kioscos emplazados en plena plaza de armas de Osorno, fueron víctimas -nuevamente- de robos a sus negocios.

Fue a eso de las nueve de la mañana cuando Paola Moraga, propietaria del pequeño recinto, llegó hasta su negocio para iniciar una nueva jornada laboral, cuando se percató del destrozo en el acceso principal.

Esta vez, dijo, las pérdidas ascienden a cerca de 200 mil pesos entre dinero en efectivo y mercadería, además de los daños que provocaron los antisociales en la puerta y vidrios que destruyeron para poder ingresar, señalo la afectada.

Asimismo ,comentó que la falta de presencia policial en dicho sector ha significado que otros emprendimientos se vean afectados, ya que hace un tiempo delincuentes ingresaran a otros kioscos del lugar, incluso a los baños y oficina de turismo, dependientes de la municipalidad.

Edith Barria, que esta cargo de los servicios higiénicos de la plaza, indicó que debió instalar una reja en sus ventanas para evitar ser victima nuevamente de robos, acusando también la falta de vigilancia durante las noches en el centro de la ciudad.

La afectada planteó también la compleja situación que viven los comerciantes de la plaza de armas al concejal Emeterio Carrillo, quien se encontraba en el lugar, quien señaló que expondrá lo ocurrido en el concejo municipal, ya que no es posible que a pasos del edificio consistorial, no exista presencia de carabineros.

Como antecedente general, en Osorno están operativas 16 cámaras de televigilancia, que son monitoreadas por personal municipal en coordinación con Carabineros, sin embargo, se requiere mayores recursos para ampliar la dotación en el perímetro, según reconoce la gobernadora de Osorno Maria Gutiérrez.

Gutiérrez dijo que en la administración presidencial anterior se entregaron cámaras a la Gobernación de Osorno, las que pasaron a poder de Carabineros, pero que lamentablemente el proyecto no fue completo, por lo que no se pudo implementar ya que no se consideró recurso humano para el monitoreo de éstas y carabineros evidentemente, dijo, no cuenta con personal para ello.