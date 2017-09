Dirigentes de Osorno califican de "aspirinas" las regulaciones en el transporte público

Dirigentes de Osorno criticaron el nulo avance de los compromisos asumidos por el intendente regional y el seremi de Transportes, asegurando que sólo han recibido “aspirinas”.

Esto tras indicar que después de dos periodos presidenciales, a los que se sumaría el actual, no se han visto mayores avances en la regulación del transporte público de la ciudad.

Así lo aseguró Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de la Juntas de Vecinos, quien señaló que es una piedra en el zapato para la comunidad osornina, donde a la fecha sólo se han hecho promesas, sin registrarse mayores avances en la regulación y establecimiento de un perímetro de exclusión.

Al respecto, Mauricio Navarrete, presidente de la Fenats y representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionó directamente los compromisos asumidos por el intendente en la región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, los que fueron asumidos respecto a apoyar las gestiones para el establecimiento del cuestionado perímetro de exclusión.

Según expresó, los cobros abusivos hacia la comunidad continúan, mientras los resultados respecto a su compromiso no se han palpado, asegurando que se trata netamente de una responsabilidad política de las autoridades en la materia.

Por lo mimo, expresó que a pesar de que han tenido algunas reuniones, además de la presencia del seremi en la zona, son avances que no se aprecian por ninguna parte, donde les aseguran que si bien hay avances en las negociaciones, también constantemente informan de trabas que dejan todo nuevamente sin mayor avance.

Finalmente, tal como expresó Catrilef, ya es evidente que no se lograra ningún avance en este Gobierno, asegurando que la comunidad osornina ha tenido demasiada paciencia, por lo que no descartan algún tipo de acción de no cumplirse con este compromiso.