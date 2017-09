Habilitarán paseo peatonal para 12 familias aisladas por caída de puente en Cheuquemó Bajo

Dentro de esta semana debiese estar habilitada la pasarela peatonal para vecinos de Cheuquemó Bajo -en Río Negro- tras el derrumbe de un puente de madera, lo que conllevó al aislamiento de aproximadamente 12 familias compuestas inicialmente por adultos mayores.

Pedro Aguilar, encargado de emergencias del municipio, en conversación con equipo de Radio Bío Bío, explicó que ante todo se debe considerar que el anterior viaducto era una estructura de madera y bastante antiguo, el cual fue reforzado aproximadamente hace siete años.

Considerando que el puente, por las mismas condiciones, sólo se encontraba apto para el paso peatonal, iniciaron conversaciones con Vialidad, no obstante ello, confirmaron que no existiría una intervención directa e inmediata, toda vez que el camino no se encuentra enrolado.

Sin embargo, las inclemencias del tiempo en las últimas semanas provocaron un socavón -en el lado norte del puente- que poco a poco aumentó de tamaño, hasta el punto de hacer ceder la frágil y antigua construcción, aislando a un grupo de vecinos.

Aguilar agregó que el municipio dispuso de la construcción rápida de una pasarela peatonal, con tal de dar una solución viable a los residentes que solamente mantenían habilitado un camino a través de un terreno particular, pero el cual fue destinado sólo para casos de extrema urgencia donde deban movilizarse vehículos de emergencia, ya que las condiciones no son las mejores y los automóviles sin tracción total no pueden circular.

De esta forma, se construye una estructura de madera de poco más de 14 metros de largo y de un metro de ancho, la cual podría estar habilitada durante este viernes, sacando del aislamiento a los adultos de Cheuquemó Bajo.

Inversión que asciende a los seis millones de pesos y que provienen del fondo de emergencia municipal.

Ahora bien, consultado sobre una solución más integral y que permita el paso de automóviles, Pedro Aguilar señaló que lamentablemente no cuentan con los recursos suficientes como para asumir la totalidad de la construcción de un viaducto de mayor envergadura y que soporte al menos dos toneladas, ya que implicaría un gasto de aproximadamente 25 millones de pesos.

Por ello se mantienen en conversaciones con tal de generar un acuerdo de trabajo -un convenio de cooperación-, para entregar diversos recursos que permitan ya en el verano iniciar la construcción definitiva.

De esta forma se le solicitaría a Vialidad el asesoramiento técnico y la maquinaria para traslado de materiales como vigas metálicas y también su instalación.