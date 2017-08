Un hombre baleado y otro herido a golpes dejan dos riñas en Rahue Alto

Hasta el Hospital Base de Osorno fue trasladado el adulto de 50 años que este jueves fue baleado en la vía pública del sector de Rahue Alto.

Fueron los mismos vecinos de calle Santa Isabel con Chacarillas quienes dieron el aviso a personal policial, por disparos que se generaban en el sector.

El subcomisario de los servicios de la Tercera Comisaría, Bruno Schulbach, dijo que en el lugar se encontró efectivamente al hombre herido, comprobándose que el proyectil impactó en una de sus piernas. Por lo tanto, se gestionó su traslado con personal médico.

No obstante ello, no fue el único lesionado. Más tarde se comprobó la presencia de otro hombre de 20 años que se mantenía lesionado tras ser atacado por los ocupantes de un automóvil particular, que portaban distintos elementos contundentes.

A pesar de la indagatoria, ambos lesionados -que no mantenían riesgo vital- no entregaron mayores antecedentes sobre lo ocurrido, ante lo cual se abre la hipótesis que entre los agredidos y sus atacantes existen rencillas.

A pesar de la falta de colaboración, Schulbach dijo que se gestionan diversas diligencias en el sector, como el empadronamiento de posibles testigos del ataque para acotar el rango de investigación y dar con los autores de la agresión.