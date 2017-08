Cerca de mil concejales participan de congreso en Puerto Montt

Cerca de mil concejales de todo el país se reúnen en Puerto Montt para participar de la octava versión de su congreso nacional, donde los pilares fundamentales a discutir son la probidad y transparencia.

La actividad organizada por la Asociación Nacional de Municipalidades, a través de la Comisión Nacional de Concejales, se desarrolla en el Arena Puerto Montt y a la instancia fueron invitados todos los candidatos presidenciales.

Sin embargo, estos tienen la opción de reunirse con sus respectivas bancadas y no tendrían un lugar de privilegio durante el encuentro, ya que la idea no es no convertir el evento en un acto de proclamación.

El presidente de la Comisión Nacional de Concejales de Chile, Emeterio Carrillo, señaló que el presupuesto de los ediles no debiese ser resorte de cada uno de los municipios, sino que de los Gobiernos para modernizar el Estado y dar garantías de su trabajo.

Juan Isis, concejal de Los Vilos, enfatizó en la importancia del encuentro, reconociendo que en muchos municipios hay corrupción, problemas y anejos que rayan en lo ilegal.

Durante el congreso además se abordarán materias para mejorar la gestión de los gobiernos comunales en distintas áreas, donde las polémicas capacitaciones serán un tema a debatir.

El alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, reclacó la importancia del evento para la capital regional, considerando el impacto en el sector turístico.