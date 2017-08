Prodelmar critíca a pescadores que llegan a Osorno y no cumplen acuerdos de captura

El presidente de Prodelmar en Osorno criticó a los pescadores que llegaron a la zona a extraer recursos marinos, señalando que no cumplen las cuotas de captura.

Si bien la idea de que la reineta sea declarada como especie altamente migratoria generó rechazo en las organizaciones en la región del Bío Bío y algunas de Los Lagos, en la provincia de Osorno no afectaría, pues no se extrae al no haber cuota de captura.

Claro que eso no significa que dicho recurso no sea pescado, todo lo contrario. Y es que hasta la provincia llegaron embarcaciones, principalmente de Lebu, las que según Luis Adue, presidente de Prodelmar, extraen el recurso a una hora de la orilla.

Adue acusó que lo peor es que no cumplen los acuerdos, pues los hombres de mar sobrepasarían ampliamente el número de barcos y lanchas permitido, además de traer otros problemas.

Por ello es que más allá de la declaración de especie altamente migratoria de la reineta, lo mejor sería, a juicio de Adue, la regionalización del recurso y de todas las especies marinas que se comercializan. Más aún cuando las cuotas de captura que tienen los pescadores locales apenas incorporan productos como el cochayuyo, el congrio o el loco.

La falta de cuotas de captura y de accesos a los recursos marinos han provocado que incluso los pescadores comiencen a mirar otras instancias comerciales, como el turismo.

Por este motivo se encuentran gestionado la posibilidad de que el Gobierno genere un programa similar al aplicado en Palena, denominado Patagonia Verde. Con ello llegarían recursos para impulsar la actividad bajo todas las normativas exigidas.