Fiscal regional de Los Lagos espera confirmar que crimen de Viviana Haeger fue parricidio

Durante esta mañana, y previo al inicio del juicio oral por el homicidio de la contadora Viviana Haeger, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, sostuvo a las afueras del Tribunal de Puerto Montt que espera que se acrediten los hechos presentes en la acusación, aludiendo a que el órgano persecutor cree que la muerte de la mujer fue un parricidio.

“Es una historia que se comenzó a escribir hace mucho tiempo. Nosotros trabajamos muy arduamente como Fiscalía. Los fiscales han hecho un gran trabajo, principalmente el fiscal Naín Lamas, y llegó el momento del juicio oral donde nosotros esperamos acreditar los hechos planteados en la acusación que son la verdad”, sentenció.

Por su parte, el abogado defensor de la familia Haeger, Sergio Coronado, dijo que esta jornada debería ser normal, sin sorpresas, y que están preparados para todos los escenarios.

Además, aclaró que se le planteó la idea que la madre de la contadora declare. No obstante, indicó no saber si los imputados en el caso pasarán por el estrado o no.

En tanto, el asesor de Vivian Aguita -hija de Haeger y Jaime Anguita- Andrés Firmani, subrayó que el crimen fue un robo con violencia y que el autor de éste sería José Pérez.

Firmani dijo que espera que Vivian declare. Sin embargo, pidió recordar su doble condición como testigo y víctima.

“Yo creo que más que clave es importante que el Tribunal se sensibilice y entienda que (…) las verdaderas víctimas de estos hechos son las hijas que siempre han estado abandonadas por el sistema, por la Fiscalía”. En su opinión, cree que el juicio puede durar un mes.

Uno de los abogados de Anguita, Jorge Ponce, puntualizó que Anguita estaba tranquilo previo a la instancia.

Sigue aquí la transmisión oficial del Poder Judicial: