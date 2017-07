Los Lagos: Corfo no pudo explicar inversión de $6 millones para salmonicultura oceánica

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) no supo explicar el subsidio de 6 mil millones de pesos para impulsar la salmonicultura oceánica.

Tras hacerse pública la inversión que realizará el Gobierno, diversas fueron las reacciones tanto de pescadores como de parlamentarios que manifestaron su rechazo y preocupación frente a la iniciativa. Mientras que autoridades locales indicaron que se trata de un programa nacional que se dirige desde Santiago.

Marcela Angulo, representante de Corfo a nivel central, al ser consultada por el criterio que se ocupó para entregar tal inyección de recursos, explicó que se hizo pensando en dar respuestas a una serie de iniciativas a propósito de lo que ocurrió con la marea roja.

Manfred Barría, dirigente de la Federación de Pescadores de Calbuco, manifestó el rechazo a dicha inversión, ya que aseguró que quienes más se verán afectados serán los hombres de mar.

La molestia del sector pesquero artesanal no se ha hecho esperar, considerando que el año pasado durante la emergencia de la marea roja, fue el propio ministro de Interior de aquel entonces Jorge Burgos, quien aseguró que la actual administración no era un Gobierno de billetera fácil, generando la indignación de los pescadores que recuerdan que el año pasado se les dijo que el Gobierno no tenía recursos.