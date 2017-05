Afectados por deslizamiento de tierra en Puerto Montt denuncian poca ayuda tras emergencia

Al menos 4 familias resultaron afectadas a raíz de un deslizamiento de tierra en la ladera de un cerro de la población Lintz en Puerto Montt. Producto de los graves daños, algunas viviendas quedaron inhabitables.

A raíz de ello, y según indicaron algunos de los damnificados, desde diversos organismo se habría comprometido colaboración para el retiro de enseres, entre ellos la Municipalidad de Puerto Montt y la Onemi.

Así lo aseguró Nelly Villegas, una de las propietarias de los inmuebles afectados, quien aseguró que desde el municipio se habrían comprometido a llegar al lugar temprano en la mañana para colaborar con la familia, sin embargo, no se habrían presentado.

“Son uno mentirosos (…) ellos no han venido”, denunció la mujer a Radio Bío Bío. Junto con ello agregó que las autoridades aún no le han dado soluciones. Si bien se les había indicado que se les iba a trasladar a un albergue, la medida no se concretaría ahora ahora.

A raíz de ello, la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Jacqueline Paz, salió al paso de las críticas, lamentando la situación y cómo se ha tomado, confirmando que durante este jueves concurrieron a la población varias unidades ante la emergencia, entre ellos personal municipal.

“El compromiso de que nosotros les vamos a ayudar a sacar las cosas está presente, pero la autoridad, que en ese momento fue Bomberos, prohibió la entrada de cualquier persona a la vivienda (…) mientras el organismo técnico, que son Bomberos, no autorice la entrada, yo no puedo arriesgar a personas para que entren, ni siquiera de la familia, para sacar las cosas”, aseguró la directora en respuesta a la denuncia de los afectados.

En la misma línea apuntó: “Nosotros lo que comprometimos es que cuando ellos decidan sacar las cosas y llevárselas a algún otro lugar, nosotros sí vamos a estar presentes”.

Pese a este pronunciamiento, una de las afectadas por el deslizamiento de tierras recalcó que “aquí se comprometieron y no vinieron”.

Cabe destacar que se espera un pronunciamiento desde Sernageomin, organismo que tendrá que determinar si la ladera seguirá cediendo o no.