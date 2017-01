Chofer que protagonizó colisión múltiple con 8 vehículos en ruta 5 Sur no manejaba ebrio

La Fiscalía de Río Negro, en la región de Los Lagos, espera la recuperación del conductor de un camión que el pasado viernes se vio involucrado en una colisión múltiple en la ruta 5 Sur, específicamente en el acceso a la comuna de Purranque, hecho que involucró a 8 vehículos.

El accidente se produjo minutos antes de las 18 horas, encendiendo las alarmas de los distintos equipos de emergencia, quienes alertaron de un evento mayor que ocurría en la transitada carretera.

Una vez en el lugar confirmaron lo peor, una persona fallecida y múltiples lesionados había dejado una colisión en cadena protagonizada por un camión de carga, un bus empresarial de Inia y 6 vehículos menores, siendo el conductor de uno de éstos el que había perdido la vida.

Si bien el chofer del camión sufrió lesiones graves, ninguna implicaba un riesgo vital, por lo que bastaba determinar si se procedería con su formalización en dependencias del centro médico donde permanece internado.

No obstante ello, se confirmó que el hombre no transitaba bajo la influencia del alcohol, por lo que era fundamental contar con el informe que pueda emitir la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para conocer qué fue lo que le llevó a no controlar la máquina.

Por lo anterior, se determinó que el conductor quedará en libertad, bajo apercibimiento del artículo 26, por lo que posteriormente la Fiscalía de Río Negro emitirá la citación a declarar.